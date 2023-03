Maestra decidió crearse una cuenta de OnlyFans para costear quimioterapias de su mamá

Cargando...

México

Son miles las personas que, después de popularizarse el portal, decidieron crearse una cuenta de OnlyFans para poder ganar más dinero de lo que reciben en sus empleos.

Etzane Peña es una maestra que comenzó a ganar popularidad por compartir clips en TikTok y los mensajes de WhatsApp que recibía de los padres de sus alumnos tras saber que tenía una cuenta en la polémica red social. La joven dijo que, en lugar de hacerle preguntas relacionadas con la educación de sus hijos, le preguntan cosas personales como si tiene novio o si quiere hablar con ellos.

Pero la historia de Etzane Peña es mucho más profunda ya que abrió una cuenta de OnlyFans para poder costear el tratamiento de quimioterapia de su madre. Reveló que, su mamá fue diagnosticada con cáncer de mama en el año 2013 y que en 2019 la enfermedad se convirtió en metástasis.

Ella, al ser la hija mayor, se hizo cargo del tratamiento de su madre desde el año 2016, pero su salario como docente no era suficiente para cubrir los costos del tratamiento médico.

Fue entonces cuando decidió abrir una cuenta de OnlyFans, para poder costear los medicamentos, quimioterapias y cirugías que su mamá necesitaba, pese a que enfrentó críticas por parte de su familia, amigos y conocidos.

Desafortunadamente, su madre falleció hace un tiempo, pero Etzane decidió continuar con su cuenta de OnlyFans para pagar la carrera de su hermano y ayudar a otra señora que también tiene cáncer y no puede costear sus quimioterapias.

“Esto es verdad, me he enfrenado a las críticas por tener un OnlyFans, pero lo hice por una buena causa: ayudar a pagar el tratamiento oncológico de mi mamá. Ella falleció hace un tiempo y decidí continuar para pagar la carrera de mi hermano y ayudar a otra señora que tiene cáncer y no puede pagar sus quimioterapias”.