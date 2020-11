Maestro llama 'generación de cristal' a sus alumnos en clase virtual

México

Una grabación está causando polémica e indignación en las redes sociales, después de que un profesor llamara a su clase 'generación de cristal', porque no se les pude decir nada, acotó en plena clase virtual.

El ocurrió durante una clase de cálculo diferencial impartida por el docente Miguel Ángel Cabello del instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), en la cual el catedrático explotó ante algunos cuestionamientos.

El sobresalto del maestro comenzó cuando un alumno le pidió cambiar su método de enseñar, ya que no había entendido la clase.

La discusión siguió luego de que el joven pusiera en tela de juicio la calidad de enseñanza en las escuelas de nivel media superior.

“¿Qué propones? ¿Qué te regale la calificación? No puedo, no te gusta cómo te doy la clase pide tu cambio. ¡Ay no! Que la generación de cristal que de todo se ofende, cómo le van a hablar mal al niño, no se les puede hablar mal”, expresó.