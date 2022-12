"¡Manos a la obra!" Recrea las botas exclusivas de Beyoncé para su pequeña hija

Cargando...

El pasado 2018 la cantante Beyoncé sorprendió a sus fans en el Festival de Coachella, no sólo con su voz, también con el atuendo que lucía. La impactante morena usaba unas botas exclusivas con flecos hechos por Christian Louboutin, los calzados causaron sensación.

Acá empieza nuestra historia, cuando una pequeña niña le pidió como regalo de navidad a su papá las exclusivas botas. Pero el padre de la menor fue más allá, decidió recrear a mano los zapatos que causaron furor, para hacerlo usó material casero y mucha dedicación.

Cuando elaboraba el regalo soñado, contó que no contaba con el dinero suficiente para comprar el regalo, pero resaltó que haría lo posible para darle a su hija un regalo hecho con amor. Así pues subió el paso a paso y lo compartió en su cuenta de instagram @TwoGayPapas. El padre de familia, tuvo que esperar un mes para que le llegaran las botas blancas de la talla que pidió.

Compró papel tornasol para que quedaran parecidas a la obra del diseñador Louboutin, para recrearlas se pudo observar que el amoroso padre, utilizaba material casero para re diseñarlas, con reglas y medía la distancia para pegar las tiras que cortó y así el flequillo de las botas altas quedara idéntico.

Manuel Santos, el padre de la niña, no solo captó la atención de usuarios de Instagram sino de todas las redes sociales, al mostrar la reacción de su hija. La pequeña no pudo evitar sentirse feliz ya que su padre tardó horas en realizar su sueño, por lo cual no lo olvidará.

La menor estaba tan feliz que se puso a bailar con sus botas soñadas. Demostrando que el mejor regalo es el hecho con el corazón.