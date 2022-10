“¿Me vas a decir que era Photoshop?”: Continúa la historia Laura le responde a Javier

México

¡Esta historia no termina! Los mensajes en gigantografías de un hombre a una mujer llamada Laura se hicieron virales en redes sociales, pero estos tuvieron respuesta y los ciudadanos quedaron picados al ver que hubo una respuesta.

En los gigantescos letreros se lee: “Perdóname, Laura. Fui un idiota”, “Me quedé en ese hotel para no manejar de noche”, “¿Puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo”.

Ahora conocemos la respuesta de ella, en las imágenes que se compartieron este fin de semana en Facebook, Twitter, TikTok. Laura le respondió a su expareja arrepentido, y todo indica que esta lejos de perdonarlo, le dejó claro que no sería fácil conseguir que retomen la supuesta relación.

“Me vas a decir que era Photoshop, Javier?”, “Expresarte es tu derecho, pero esto no es romántico”, “No, Javier. Esto no se arregla con una chela”, el que más aplausos y elogios ha obtenido es el de "Javier: Me prestaron este espectacular para decirte que me elegí a mí", fueron algunos de los mensajes que le dedicó la mujer a vista de miles de personas.