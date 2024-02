"Mi último día en la tierra": El último paseo de Madisson y su dueña

Cargando...

La usuaria de TikTok @isaisabeja compartió un video en el que, entre lágrimas, comentaba que tendría que enfrentar la difícil decisión de practicar la eutanasia a su perrita llamada Madisson, quien el 14 de febrero cumpliría 20 años.

“Es mi perrita de toda la vida, para mí ha sido muy complicado ver cómo ha ido en decadencia, si necesita una cirugía, pues se le hace; si tiene algo en la cadera, se lleva sus inyecciones. No hay nada que pueda ir en contra del tiempo, ni de que envejezcan, cuando amas a tu perro tratas de darle la mejor calidad de vida”, explicó.

El 9 de enero, compartió un video titulado: ‘Mi último día en la Tierra’, simulando que la perrita Madisson narraba, cómo fue que debido a que estaba muy enferma, quería la eutanasia: “mi mami me cargó, le dije que no estuviera triste, que, si me dejaba ir, yo la iba a cuidar desde el cielo. Le expliqué que dejar ir, también es amar”. Finalmente, Madisson murió.

“Mañana que vayamos al veterinario vamos a tener que tomar cierta decisión. No quiero caer en el egoísmo de decir: “haré todo, hasta lo imposible para tenerla aquí, que está viva”, y aseveró: “No quiero tenerte aquí sufriendo, pero tampoco quiero que te vayas”.

Y el pasado 6 de febrero compartió la noticia de que su amada mascota ya no acompañaría más, es una situación muy difícil por la que todos los que tienen un perro o gato atraviesan, pero es también cierto que estos compañeros peludos llegan para acompañar a los humanos un lapso de tiempo precioso, brindándoles cariño incondicional y su compañía.