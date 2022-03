Mike Tyson exigiría 1.000 millones de dólares por un combate contra Jake Paul

Cargando...

El excampeón de los pesos pesados Mike Tyson ha fijado su caché para un combate con el famoso youtuber y boxeador estadounidense Jake Paul, diciendo que exigirá 1.000 millones de dólares.

"Nadie me lo dijo", comentó Tyson en un reciente episodio del podcast 'Hotboxin' cuando le preguntaron por la posibilidad de una pelea con Jake Paul. "Oye, no tengo ningún p.. dinero", dijo, según reportó el portal RT.

Tyson se mostró sorprendido al escuchar rumores sobre el posible combate con Paul y su regreso al mundo de boxeo y añadió: "No sé nada sobre esto. He fumado con él todo el tiempo, también he tomado hongos con él. Pero nunca he oído nada parecido".

Tyson ha dicho varias veces que aceptaría subirse al ring aunque por una suma exorbitante, y a la pregunta de cuánto costaría hacer realidad esta pelea, respondió: "1.000 millones de dólares".

En diciembre, Paul derrotó al exсampeón de la UFC Tyron Woodley por nocaut en una revancha de boxeo. Con un invicto de 5-0, el estadounidense ha expresado repetidamente su deseo de probar suerte en las MMA.