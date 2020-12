Miley Cirus aún muere de amor por Liam Hemsworth

Cargando...

La artista Miley Cirus aseguró que su divorcio no fue nada fácil, puesto que tenían muchos problemas en su matrimonio, pero que a pesar de ello, aún no ha dejado de sentir amor por su ex esposo "Le amaba mucho, mucho, mucho y todavía le amo, siempre lo haré'.

Tomemos en cuenta que la unión entre Miley de 28 años y Liam de 30 años, apenas duró ocho meses, cuando se pronto dieron a conocer su separación después de diez años de una relación amorosa con altas y bajas. Asegura que no tenían planes de casarse, pero que el incendio de su casa en Malibú, fue el motivo por el que decidieron hacerlo, ya que se aferraron a lo único que les quedaba de aquello, que eran él y ella.

incluso relata que este drama afectó incluso a su voz, ya que lo perdió todo: "Si escuchas mi voz antes y después del incendio, son muy diferentes por lo que el trauma realmente afectó mi voz. Lo perdí todo, cada fotografía mía que me habían dado mis padres, todos mis guiones...Tenía tanto y todo se había ido, cada canción que había escrito estaba en esa casa", recuerda con nostalgia.