Muere a los 54 años Stevie Lee, uno de los protagonistas de Jackass

Stevie Lee, conocido por su aparición en el documental «Jackass» donde un grupo de personas hace pruebas peligrosas para reírse, murió en su casa el pasado miércoles por la mañana a los 54 años.

Protagonizó la película Jackass 3D y también fue popular entre los fanáticos de la lucha libre, con el nombre artístico de Puppet The Psycho Dwarf, informa MirrorOnline.

Si bien su familia aún no ha revelado la causa de la muerte de Stevie, han creado una página de GoFundMe para ayudar con los costos del funeral.

Dijeron en un comunicado: "Steve 'Puppet The Psycho Dwarf' Lee Richardson falleció inesperadamente el miércoles 9 de septiembre de 2020 en su casa por la mañana.

“Era querido por muchos y tiene muchos amigos que eran familiares, fans que lo adoraban, pero solo su hermano Jim se fue para encargarse de los arreglos finales.

"Puppet ha puesto sonrisas en todo el mundo con su actitud y estilo de vida incondicionales. Es una leyenda en el arte de Midget Wrestling.

"Necesita nuestra ayuda para darle una última llamada al escenario. Por favor, done lo que pueda, comparta sus recuerdos con todos y comparta esta recaudación de fondos para darle al Psycho Dwarf el mejor lugar de descanso posible.

"Todas las ganancias serán entregadas a Jim Richardson para que se haga cargo de los servicios / costos de entierro. ¡Muchas gracias a todos y Puppet, te amamos hermano!"

Además de Jackass 3D, Stevie también tenía su propio reality show de televisión, Half Pint Brawlers, que lo seguía dirigiendo su propia compañía de lucha libre.

También protagonizó American Horror Story, Baby Fever the Movie y Oz the Great and Powerful.