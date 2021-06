Muere a los 76 años, deja 94 hijos huérfanos y 39 viudas

Cargando...

India

El padre de la "familia más grande del mundo" con 94 hijos y 39 esposas, todos viviendo juntos bajo el mismo techo, ha muerto.

Ziona Chana, de 76 años, se sentía mal y no podía comer en los días previos a su muerte en un hospital en Aizawl, India, el domingo, informaron los medios locales.

Era el líder de una secta cristiana, Chana trinquete, que permite que sus miembros masculinos sean polígamos, y se dice que tiene alrededor de 400 familias como seguidores.

Toda la familia de Ziona vivía en una casa de cuatro pisos y 100 habitaciones en la remota aldea de Baktawng Tlangnuam.

También tuvo 14 nueras, 33 nietos y un bisnieto, informó el New Indian Express.

En 2011, Ziona y su familia aparecieron en las 11 historias más extrañas del año de Ripley's Believe It or Not.

Ese año, contó cómo se sentía como el "hijo especial de Dios" y "afortunado" porque tenía decenas de esposas y mucha gente a la que cuidar.

Después de su muerte, el primer ministro de la región, Zoramthanga, escribió en Twitter : "Con gran pesar, Mizoram se despidió de Ziona, que se cree que es el jefe de la familia más grande del mundo.