Mujer caminó 8 kilómetros diarios para convertirse en docente.

Quizás la historia de Luisina Pérez es el ejemplo perfecto de lo que significa graduarse “con honores”, porque más allá de las calificaciones, esta joven mujer terminó su carrera universitaria haciendo increíbles esfuerzos, partiendo con que cada mañana caminaba los 8 kilómetros que la separaban de su casa a la facultad y además tener que rendir sus últimos cursos durante la pandemia sin contar si quiera con una computadora.

Pérez vive en Salta, justo en el límite entre Argentina, Bolivia y Paraguay, dentro de la comunidad indígena de los Wichís a la que representa. Pese a habitar en un sitio donde no llega el transporte ni las comunicaciones telefónicas, la joven estudió arduamente por 5 años con el sueño de enseñar a niños en las escuelas y ser un ejemplo a seguir.

Luisina pertenece a una gran familia de 6 hermanos, donde una de ellas sigue sus pasos y actualmente se encuentra en el 4to año de la misma carrera. El camino para graduarse no ha sido fácil y el terreno disparejo.

“Fue una experiencia difícil porque se me complicó un poco por la lluvia, el frío, y eso dificultó para llegar a la Institución. No tenemos internet, no tengo computadora ni celular, nos costó mucho trasladarnos hasta acá”.