Mujer casada paga 80$ por hora a un abrazador profesional

EEUU

Suena un poco extraño para una mujer casada, pero Saskia dice que a su esposo no le importa en absoluto. Ella usa un servicio llamado Cuddlist para contratar a hombres que vengan y le den un abrazo cariñoso mientras ella trabaja para seguir su carrera como actriz en Nueva York.

Saskia, tiene que estar lejos de su esposo Arthur por largos períodos de tiempo, y desea el toque humano que obtendría de un lindo abrazo en casa. Con eso en mente, y manteniendo todas las cosas responsables y justas, paga a los profesionales para que vengan y la abrazen.

Ella dijo : "Mucha gente pensaría que es extraño que acceda a servicios de abrazos porque estoy casada. "Pero al diablo, realmente no me importa lo que piensen los demás. Amo el afecto y amo cómo hace sentir mi cuerpo".

De su esposo, agregó: "Estoy 99 por ciento segura de que no se pone celoso de los abrazos porque me comunico con él y le hablo al respecto. Es más protector conmigo que celoso, así que mientras esté a salvo, es bueno. Saskia y yo tenemos una relación monógama, pero no siento que los abrazos violen la integridad de eso, le gusta mucho el contacto y se siente muy cómoda con otras personas y es muy cariños, Cuando estamos juntos, nos acurrucamos todo el tiempo para que pueda entender por qué ella necesitaría ese contacto humano".