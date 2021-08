Mujer es expulsada de un zoológico por mantener relación con un chimpancé

Bélgica

Si de sucesos insólitos se trata, el caso de una especie de romance entre una mujer y un chimpancé copó las primeras planas de Bélgica y trascendió las fronteras. Es que según se dio a conocer, una mujer fue expulsada de un zoológico tras vivir un affaire con un chimpancé durante cuatro años.

El insólito caso sucedió en Bélgica y tiene como protagonista a Adie Timmermans, a quien se le prohibió tajantemente la entrada a un zoológico de Amberes después de que el personal del lugar determinara que había desarrollado una estrecha relación con un primate a través de los años.

Según las versiones, el chimpancé llamado Chita, llegó a esta institución de Amberes hace treinta años. Durante los últimos cuatro, Timmermans no falló una sola semana a su cita, algo que ha hecho que en su corazón se crearan grandes lazos de apego hacia el animalito.

“Amo a este animal, y él me ama a mí. No tengo otra cosa en el mundo. ¿Por qué me lo quieren quitar? Sólo diré que estamos teniendo un affaire”, afirmó a Newsweek la mujer en la publicación que además agrega que el vínculo solo consistía en saludarse y lanzarse besos de un lado al otro del cristal que protegía al chimpancé.