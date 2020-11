NAVIDAD: Expertos recomiendan familia cercana y espacios ventilados

Cargando...

Noviembre sigue en curso, pero las fiestas de fin de año ya se sienten cada vez más cerca y con ello empiezan los preparativos para la cena del 24 y 31 de diciembre; sin embargo, este año será en el contexto de la pandemia, por lo que los expertos recomiendan tomar en cuenta dos factores para celebrar de manera segura: el semáforo de riesgo epidemiológico y el índice de la calidad del aire.

“En estos momentos estamos en semáforo naranja con alerta, en este momento la recomendación sería evitar las reuniones de menos de 10 personas, pasarla con la familia que es nuclear, cercana. Al aire libre, por la temperatura no se recomendaría y tendría que evaluar los niveles de contaminación, pero en este momento no se recomienda que se hagan reuniones masivas”, destacó Araceli Zaldívar, coordinadora de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no transmisibles de la Secretaría de Salud (Ssa), durante el taller.

Si bien se emitirán algunas recomendaciones conforme se acerque la fecha, ante la llegada de las fiestas decembrinas la petición será celebrar en espacios bien ventilados con menos de 10 personas, preferentemente con la familia nuclear. Aunque se ha destacado que el riesgo disminuye en lugares al aire libre, los expertos indican que la mala calidad del aire puede elevar el riesgo de mortalidad por Covid-19, de ahí que piden estar pendiente del índice de calidad del aire.

“Esta época de invierno se incrementa la probabilidad de contagio y riesgo de mortalidad por covid-19, y está directamente relacionado con la contaminación. En los contagios, el primer factor de riesgo son las aglomeraciones, así que se deben disminuir las concentraciones en la calle, casas y festividades”, dijo Horacio Riojas Rodríguez, director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública.

Destacó que en otros países han puesto restricciones de no más de 10 personas, de preferencia espacios abiertos o ventilados, creo que por ahí debería ir alguna recomendación de las autoridades de salud y ambientales, a nivel de la megalópolis, estamos en situación excepcional con tradiciones arraigadas.

Se ha llamado a la población a no quemar pirotecnia durante estas fiestas decembrinas para evitar un aumento de la contaminación atmosférica que está relacionada con mayor riesgo de mortalidad por Covid-19.

“En las fiestas decembrinas es nuestra propia actividad festiva es la que genera estos picos enormes de partículas, el llamado es a que las familias podamos hacer un festejo navideño tratando de evitar la quema de pirotecnia que cuando lo hacemos tenemos las partículas en nuestra nuestras nariz”, agregó Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la CAMe.