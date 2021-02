Nicky Jam rompe su compromiso

Cargando...

Hace unos días, se especuló que Nicky Jam había terminado su relación con la modelo Cydney Moreau, a quien justamente hace un año, el cantante le pidió matrimonio. Es por ello que el reguetonero para aclarar los rumores dijo, si quiere que le devuelva el anillo de compromiso o no.

Nicky confirmó que su relación con Cydney terminó hace un mes y compartió cuáles fueron las circunstancias que los llevaron a romper su compromiso.

"Ya llevo un mes en esta situación y ya estamos más tranquilos. Esto fue un acuerdo mutuo, quedamos bien. Simplemente no era lo que pensábamos que era. Yo la quiero mucho, le tengo mucho respeto y muchas veces, si las cosas no funcionan, es mejor separarse y seguir la vida porque la vida es bonita y así nos evitamos el estrés", dijo.

Aunque asegura que fueron momentos difíciles y aún siguen procesando el duelo, afirmó que ambos se encuentran bien e incluso mantienen comunicación.

"Estamos contentos y seguimos de amigos, que es lo más importante. Tenemos comunicación, estamos súper bien", recalcó.

Y ahora que su compromiso terminó, el artista reveló si quiere que su exprometida le regrese el anillo.

"No, yo lo que doy no lo quiero de regreso. Lo que yo regalo, es un regalo, eso no se quita. Lo que se da, se deja. Ahí se lo dejé y es solo un recuerdito, que haga lo que quiera con eso", puntualizó.

El cantante, que recientemente lanzó 'Fan de tus fotos' en colaboración con Romeo Santos, confesó que pasó el Día de San Valentín "más raro de su vida" y dejó en claro que no quiere tener pareja por ahora.

"Yo quiero descansar, disfrutar mi vida, mi carrera, a mis hijos. Voy a tomar tiempo para conocerme y disfrutar la vida", sentenció.