Niña de 3 años mechoneó a su hermana por soplar la vela de su pastel

La fiesta de cumpleaños de una pequeña de 3 años no pudo ser más triste, justo cuando estaba cerca de soplar la velita de su pastel... otra menor (su hermana) sacó su 'maldad' y la apagó antes, lo que causó el enojo de la cumpleañera, quien la mechoneó y dos veces.

En la grabación se puede ver claramente a una pequeña con blusa color blanco, celebrando su cumpleaños numero 3, tan solo hace falta ver las imágenes para notar que esta completamente consumida por la emoción mientras sus invitados le cantan y aplauden. De pronto, llega el importante momento de soplar las velas y pedir un deseo, sin embargo, la villana de este video hace su aparición; otra niña se acerca más rápido y sopla con más fuerza para apagarlas ella misma.

La festejada simplemente queda en "shock" al ver lo que ocurrido y sin mencionar ni una palabra, se lanza contra la otra niña, tomándole del cabello y jalando en repetidas ocasiones. En el rostro de la niña se refleja claramente su coraje, lo cual sinceramente también luce bastante gracioso.

Lugo de lanzar su ataque, personas adultas se acercan para ayudar a la niña agredida e incluso bajan a la cumpleañera de una silla a la que se había subido antes para poder alcanzar el pastel. Por increíble que parezca, aun así no logran que la suelte del cabello hasta que un joven la toma en sus brazos.

Por si fuera poco, no cansada de atacar a su invitada, la pequeña vuelve a tirar del cabelló pero ya su rostro refleja la resignación pues no puede contener el llanto. Definitivamente es una escena triste y bastante violenta, no obstante, ha desatado la risa de miles de usuarios en redes sociales. Cabe señalar que algunos criticaron los padres por permitir a la niña actuar de esa forma, asimismo, otros aseguran que es muy pequeña y por lo tanto es inocente, aun así, debe aprender a contralar sus emociones.

Memes

Con este momento robado, no faltaron los memes, por lo cual aquí te compartimos algunos de los mejores en este 2020.