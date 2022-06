No le gustaron los piropos mientras caminaba e hizo lo inesperado para vengarse

Cargando...

EE.UU.

Mientras caminaba por una calle de New York, Katy Comer fue piropeada por unos hombres. Como eso no le gustó para nada, hizo lo inesperado para vengarse. Todo fue contado por ella misma en un video difundido en su cuenta personal de Tik Tok @katycomer.

“Chicos, lo acabo de hacer”, comenzó diciendo en el mencionado clip con una sonrisa en su rostro. “Había tres tipos que estaban sentados en un escalón y decían: ‘Mmm, hermosa chica, hermosa’”, añadió después.

Como ello le pareció inapropiado, Katy Comer optó por no quedarse callada. “Y con calma dije: ‘Oh, lo siento, no tengo cambio”, contó. Según relató The Sun, la joven manifestó ello para hacerles creer a los hombres que los veía como mendigos.

La chica indicó en su video que los tipos se quedaron sin palabras a raíz de su reacción inesperada. “Gracias a quienquiera que haya comenzado esto”, manifestó, refiriéndose al hecho de que muchas mujeres han asegurado que han hecho lo mismo y les ha funcionado, por lo que ella también se animó a aplicar esa táctica.

De acuerdo a la citada fuente, muchos usuarios de TikTok aprovecharon la sección de comentarios del video de Katy Comer para dar a conocer otras formas de hacerles frente a esas personas.