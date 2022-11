"¡No puedo con esto!": Sacerdote deja plantados a los novios en pleno altar

México

Una pareja vivió el peor momento de su vida, ocurrió cuando realizaban su boda, todo porque el sacerdote que debía unirlos en matrimonio se enojó y los dejó plantados en pleno altar. El prelado se molestó porque grabaron el servicio religioso, todo ocurrió en Coahuila.

En la pequeña capilla la misa había empezado y, de repente el padre, Francisco Javier Gómez Orozco, montó en cólera, como un niño chiquito hizo una rabieta, sin explicación alguna se dio la media vuelta, se fue y dejó “plantados” a los novios ante el altar, sin casarlos y llorando desconsolados.

El hecho inédito, ocurrió en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, municipio de Torreón, en la Región Laguna de Coahuila. Cuando familiares molestos le preguntaron al religioso porque no quería oficiar la boda, este les contestó: "La ceremonia estaba siendo grabada".

Los presentes comenzaron a gritarle para que volviera a terminar la ceremonia, mientras que algunos otros lanzaron amenazas: "Voy a reportar esto, yo me encargo, eso que hizo no está bien. Le falta humildad. No está Dios en su corazón". Por otro lado, el camarógrafo, quien aún se encontraba grabando, despotricó: "Tengo 30 años haciendo esto. Le estoy tomando el tiempo, ¿sabe cuántos minutos son? Cuatro minutos de video. (Mi cliente) Me pagó 4 mil pesos. Dígame usted si es justo eso. Son mis clientes", declaró.