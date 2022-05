"No soy una rompe hogares. Él decidió venir conmigo", dijo la refugiada ucraniana

Cargando...

Un hombre se escapó con una joven refugiada ucraniana tras haberle dado asilo junto a su esposa. Ahora, se conoció un nuevo capítulo en la controversial historia de amor que se vivió en Reino Unido.

El matrimonio y padres de dos niñas se abrió a recibir en su hogar a Sofiia Karkadym, de 22 años, quien escapaba de la cruenta guerra entre Rusia y Ucrania. Luego de darle refugio, en sólo 10 días todo terminó de la peor manera en la familia.

Ahora, la joven ucraniana rompió el silencio y dio a conocer su versión de los hechos. Según aseguró a The Sun, "no soy una rompe hogares. Nunca pensé o planeé en ir hasta su casa y quitarle a Tony, eso nunca pasó por mi cabeza. Me gustó su familia y pasé un montón de tiempo con Lorna. Ella me ayudó bastante".

“No soy una destructora de hogares”

Tras las acusaciones de Lorna, la supuesta “quita maridos”, como la han llamado en redes sociales, ha salido a defenderse de quienes la han señalado, según ella, de manera injusta.



“No soy una destructora de hogares”, dijo al medio antes mencionado.

Sin embargo, Karkadym acusó que Lorna tuvo actitudes hipócritas y la culpó de todo lo que ocurrió. "Sus constantes sospechas, la tensión, nos empujó a Tony y a mí a acercarnos. Ella creó todo esto al estar siempre sospechando que algo había, así que es su culpa", expresó.

De acuerdo al relato de la joven, la relación entre Lorna y Tony ya estaba mal desde antes, y admitió que en la casa todo fue difícil desde que ella llegó. Sobre el hombre, Sofiia señaló que "fue muy lindo ver una cara amigable y comunicarme con alguien. Pero, desde el primer día sentí algo raro con Lorna. Traté de ser amable, pero ella se ponía celosa cuando Tony y yo estábamos juntos".

"No me malentiendan. Nos atraíamos, pero sabíamos los límites. Nada pasó durante mi estadía en su casa. Su relación estaba mal. Nada de esto es mi culpa. Fue mi decisión irme y Tony decidió venir conmigo", añadió.

Finalmente, la chica dijo que, a consecuencia de su relación, su familia siente vergüenza por ella. "Mis padres me dijeron que ni siquiera podían salir conmigo. Dijeron que por mi culpa nadie en Inglaterra seguiría recibiendo ucranianos. Ahora cada familia inglesa pensará que un refugiado les robará el marido, pero es mucho más profundo que eso y no es sobre mí, Lorna o Tony. Es sobre la guerra, refugiados, ayudar gente. No pueden entender lo que siento. Todos piensan que robo maridos, pero son mentiras".