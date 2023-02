Cargando...

Ante las versiones de que el famosos youtuber mexicano, Luisito Comunica, estaría cobrando la suma de 150 mil dólares por visitar el Carnaval de Oruro, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram aclaró que eso es falso, puesto que tiene planeado visitar esa ciudad de Bolivia como parte de su agenda anual de contenidos.

“Oigan amigos, amigas quiero tomarme el tiempo de aclarar algunas situaciones sobre Bolivia, no sé dónde salieron tantas noticias de que Luisito ya no quiere ir porque estaba cobrando $us 150.000 y no se los quieren dar por ir a cubrir el Carnaval de Oruro”, dice el influencer mexicano en el video.

“Nada de esto es cierto, si o si voy a ir a Bolivia, iré al Carnaval de Oruro porque quiero, nunca pedí un peso a cambio de ir, no sé de donde salió eso, no se quien estará pidiendo dinero por mí, yo no pido dinero por este tipo de cosas”, aclaró.

Luisito llega al país el próximo miércoles, 15 de febrero y su visita a La Paz sería para brindar una conferencia sobre el manejo responsable de las redes sociales, además pasará por El Alto y finalmente, estará presente en el majestuoso Carnaval de Oruro.

“ Yo se los dije desde un inicio, yo voy a Bolivia por una conferencia en La Paz, por eso si estoy ganando dinero porque se venden boletos, pero por ir a Oruro no estoy ganando ni un peso ni estoy cobrando y repito no cobro por este tipo de cosas, nada más quería aclarar para que quede bien claro ”, manifestó.