"Nunca vi a un hombre desnudo": a sus 41 años, mujer narra su mala suerte en el amor

Michelle es una mujer que no ha tenido suerte al encontrar a su ser amado. A sus 41 años, la mujer relata, en diálogo con el medio The Sun, que jamás ha tenido sexo ya que llegó a un punto de su vida en el que se “olvidó de tener relaciones sexuales”. Pero no solo eso, ella relató que no tiene mucha experiencia cuando de hombres se trata, ya que solamente ha besado a dos hombres.

“Sabes que la primera vez que la mayoría de la gente tiene la oportunidad es en la escuela secundaria y yo era un friki, una nerd y un poco tonta", dijo Michelle.

La llamativa historia de Michelle se pudo ver en el programa de TLC, 'Virgin Diaries'. Ella cuenta que no ha abandonado la idea de perder su virginidad pronto y asegura que "no es tanto una elección como una ocurrencia tardía”.

"La mayoría de la gente va a la universidad, yo no, no aprendí ese estilo de vida social, estaba perfectamente feliz de ir a casa, ver televisión, tal vez ir al cine el fin de semana con mi mamá". Por supuesto que Michelle ha tenido citas con atractivos hombres, pero nunca llegaron a nada; “nunca vi a un hombre desnudo”.

Relató que una vez tuvo una relación, pero las cosas no salieron como ella esperaba ya que al final del día pasó algo sumamente desagradable: “Traté de tener una relación y fue algo muy importante. Besándolo al final de la noche, pero estaba tan asustada que literalmente vomité", resume el portal milenio.com.

Con el propósito de poner fin a esta dura etapa, Michelle organizó una fiesta de presentación para amigos y familiares para revelar este secreto, decirles a todos que sigue conservando su virginidad.

“Espero que publicarlo despierte algo de interés, definitivamente no estoy planeando morir virgen en absoluto". Finalmente, Michelle agradeció la reacción que tuvieron sus invitados al conocer su historia. "Tener este secreto a la vista hará que mi vida amorosa sea más fácil porque ya no será un secreto", dijo.