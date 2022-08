“Papi no me da vergüenza que me lleves a la escuela en bicicleta”, dijo una niña a su abuelito

Cargando...

México

Don Jorge se siente bendecido, asegura que su fortuna es ver crecer a sus nietos. Y es que, bien dicen que a los hijos de los hijos se los quiere doblemente.

Recientemente, en la localidad de Pánuco, en Veracruz (México), Don Jorge Luis Guzmán Vargas vivió una emotiva experiencia con su nieta, de la que salió tan fortalecido que no lo dudó en compartir en sus redes. Y desde entonces se ha convertido en todo un fenómeno viral.

El abuelito no esperaba la reacción que tendría su nieta después de decirle que tendría que llevarla a la escuela en bicicleta. Relató que su nieta Renata estaba encargada de dirigir los honores a la bandera en su escuela, por lo que llevaba su uniforme de gala impecable.

Así que al ver que la niña se había vestido con mucho esmero, al abuelito le daba mucha pena llevarla en su bicicleta.

“Le comenté que la iba a mandar en taxi, pensando en que cómo la iba a llevar en bicicleta si iba bien arreglada”, escribió. Pero la niña le dijo: “Papi, a mí no me da vergüenza que me lleves en bicicleta a la escuela. Si lo más bonito de las personas está adentro de su corazón”, dijo Renata.

"Se me hizo un nudo en la garganta, me quedé sin palabras", dijo por su parte don Jorge.

El abuelito acompañó su texto con un par de fotos, donde se los ve a ambos montados en la bici mientras se dirigen a la escuela de la pequeña. Ella con su uniforme de gala, y él con la mochila de su nieta al hombro.

La publicación fue publicada por varios medios locales acumulando más de 180 mil me gusta y una ola de comentarios en línea