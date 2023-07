21/07/2023 - 19:50

¿Por qué la canción Barbie Girl de Aqua no suena en la reciente película?

No es spoiler. Pero los fanáticos del tema noventero, y de la muñeca, tal vez se sientan algo 'decepcionados' al no escucharla. Todo se debe a que la relación entre los artistas, y Mattel no fue todo "color de rosa".