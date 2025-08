Justin Timberlake revela en plena gira que padece una enfermedad transmitida por las garrapatas (Video)

En medio de rumores y críticas por su aparente cansancio en los escenarios, Justin Timberlake sorprendió a sus seguidores al confesar que enfrenta un duro desafío personal: la enfermedad de Lyme (enfermedad bacteriana transmitida por la picadura de garrapatas infectadas). El cantante estadounidense compartió la noticia el jueves a través de sus redes sociales, en un emotivo mensaje donde habló “desde el corazón”.

“Quería escribir algo con el corazón. No es fácil contextualizar el torbellino de las giras, pero lo intentaré”, expresó la estrella de pop, dance y R&B. Timberlake describió su tour como “la experiencia más divertida, emotiva, gratificante y, a veces, agotadora”, revelando que detrás de los reflectores su salud ha estado comprometida.

Justin Timberlake revela que padece enfermedad de Lyme en plena gira mundial (Video). Foto: Instagram @justintimberlake

“He estado luchando con algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme, que no lo digo para que se sientan mal por mí, sino para arrojar luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de escena”, confesó.

El intérprete de Cry Me a River explicó que la enfermedad, transmitida por garrapatas, “puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente”. Incluso admitió que el diagnóstico fue un golpe inesperado: “Cuando recibí el diagnóstico, me quedé en ‘shock’. Pero al menos entendí por qué estaba en el escenario con un dolor nervioso tan intenso o sintiéndome mareado”.

A pesar de todo, Timberlake aseguró que no pensó en abandonar su gira: “¿Dejar de girar? O seguir y descubrirlo. Decidí que la alegría que me da actuar supera con creces el estrés momentáneo que le impone a mi cuerpo. Me alegro mucho de haber seguido”.

En las últimas semanas, el artista había sido criticado por algunos fans, quienes describieron sus presentaciones como “flojas” o “cansadas”. Su show en Georgia fue especialmente comentado, al igual que los de Rumania e Irlanda, donde se le acusó de usar una sincronización de labios “perezosa”.

Con esta revelación, Timberlake no solo responde a las especulaciones, sino que también visibiliza una enfermedad que afecta a miles de personas en el mundo y que puede dejar secuelas crónicas en la piel, las articulaciones, el sistema nervioso y el cardiovascular.

Mira la programación en Red Uno Play