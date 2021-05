Príncipe Harry vuelve a criticar a la familia real en público

Cargando...

En el programa Armchair expert, conducido por Dax Shepard, el príncipe Harry aseguró que el “dolor y sufrimiento” que le afectaron durante su niñez y adolescencia fueron consecuencia del trato que recibió de su padre, el príncipe Carlos, de quien a su vez dijo que “le trató de la manera en que él mismo fue tratado” por sus padres, la reina Isabel II y el duque de Edimburgo.

Cuando le preguntaron sobre la forma de haber sido criado como miembro de la realeza expresó: “Cuando se trata de la crianza de los hijos, sí he experimentado alguna forma de dolor o sufrimiento que tal vez mi padre o mis padres sufrieron, voy a asegurarme de romper ese ciclo para no transmitirlo”.

El duque de Sussex refirió su sentir: “una gran cantidad de dolor genético que se transmite de todos modos, así que nosotros, como padres deberíamos hacer todo lo posible para tratar de decir sabes qué, eso me pasó a mí, me aseguraré de que no te pase a ti”.

Dijo no quiere señalar a nadie, pero cuando volvió a hablar de su padre en masculino singular, quedó claro que se refería a su progenitor. “Ese dolor y sufrimiento está a su vez conectado con sus padres, lo que significa que me trató de la manera en la que él fue tratado, así que me dije, ¿qué puedo hacer para cambiar eso y que no les pase a mis hijos?”

Harry contó que cuando tenía poco más de veinte años y estaba de fiesta en fiesta luchaba con las responsabilidades de ser miembro de la familia real y que se decía constantemente: “No quiero este trabajo, no quiero estar aquí, no quiero hacer esto, mira lo que le hizo a mi mamá”.

También habló sobre hasta qué punto Meghan Markle y él intentaron mantener en secreto su naciente relación y recordó cómo la atención afectó las primeras etapas. “La primera vez que Meghan y yo nos reunimos para que ella viniera y se quedara conmigo, nos encontramos en un supermercado en Londres fingiendo que no nos conocíamos”.

Durante la nueva entrevista, también se hizo referencia a un viaje que hizo a Las Vegas durante el cual se filtró a la prensa británica una foto suya desnudo. “Al menos no estaba corriendo por el Strip”, bromeó el príncipe.

Aunque criticó el comportamiento de algunos medios de comunicación en EE. UU., Harry dijo que la situación ha mejorado para él y su familia desde que se mudaron a California.

Las nuevas declaraciones del príncipe Harry no parece que vayan a contribuir a mejorar su relación con el príncipe Carlos, quien le dejó de hablar desde que renunció a sus funciones en la Casa Real, pero también podrían complicar ese acercamiento que tuvo hace unas semanas con su hermano, el príncipe William.