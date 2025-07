Un momento que prometía ser inolvidable para una pareja en las idílicas calles de Santorini se convirtió en un inesperado suceso viral, gracias a la aparición "fortuita" de unos turistas. La romántica propuesta de matrimonio, que se desarrollaba con el mar Egeo de fondo, fue abruptamente interrumpida por una pareja, sin que estos parecieran percatarse del crucial momento que ocurría a sus espaldas.

El video, que rápidamente se difundió en redes sociales, muestra el instante en que el novio se arrodilla, presentando el anillo a su novia visiblemente emocionada. Sin embargo, en ese preciso segundo, una mujer con gafas oscuras se interpone en la toma, cubriendo por completo la escena. Segundos después, su acompañante aparece masticando una barra de chocolate. Ambos permanecen en el encuadre, impidiendo ver la reacción final de la novia.

De sueño romántico a video viral

Lejos de lamentar el incidente, el novio decidió compartir la historia en su cuenta de TikTok, añadiendo un toque de humor. "Nuestra propuesta de matrimonio soñada en Santorini se convirtió accidentalmente en un anuncio de Snickers, @snickers #snickers llámanos. No se podría escribir un guion tan inesperadamente divertido. Cuéntanos qué opinas en los comentarios", escribió.

La publicación se volvió un fenómeno viral, acumulando 24 millones de reproducciones y 2.5 millones de reacciones en solo dos días. Los comentarios no se hicieron esperar, incluyendo reacciones ingeniosas de marcas como KitKat, que escribió: "Hay un momento y un lugar para tomarse un descanso, pero no es aquí", y Master Card: "Bueno, los primeros tres segundos fueron hermosos".

La situación desató una ola de comentarios irónicos entre los usuarios, quienes encontraron el lado cómico del romántico momento arruinado: "No importa en qué parte del mundo te encuentres, siempre habrá alguien nacido en Estados Unidos que arruinará el lugar en el que estés", "Quizás eran ellos mismos en el futuro", "Me encanta como pasan de jóvenes a viejitos, ellos sí cumplieron el 'para siempre'", "Operación de sabotaje de los baby boomers en su apogeo, esperemos que, a pesar de ellos mismos, nos encante el tema", "En ese vídeo, no solo vi una propuesta de matrimonio, vi el presente y un atisbo del futuro. Algún día, serán mayores, compartirán un Snickers y seguirán eligiéndose el uno al otro con la misma alegría. Espero que les hayas preguntado si querían que los vieran decenas de millones de personas".

Mira el video:

