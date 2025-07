Un padrino viral: Captura el nacimiento de su ahijado y conquista TikTok

Un emotivo y divertido video que documenta el parto de una hermana, desde los primeros dolores en casa hasta el nacimiento del bebé en el hospital, se ha vuelto viral en TikTok, convirtiendo a su autor en una sensación en redes sociales.

El usuario, identificado como nahue.ondicola, compartió con sus seguidores uno de los momentos más íntimos y hermosos de su familia: la llegada de su ahijado. El metraje, que ya acumula miles de reproducciones, destaca por su naturalidad y el toque de humor que el flamante padrino le imprimió a la experiencia.

El video comienza mostrando los momentos previos al parto, con la hermana experimentando contracciones dolorosas y la preparación de la maleta para el hospital. La ansiedad y la emoción de la familia se palpan en la pantalla, mientras el joven, con una galleta en mano, documenta la espera. La travesía hacia el hospital tampoco estuvo exenta de anécdotas: el viaje en vehículo y el padre del bebé acompañando la caravana ¡en bicicleta!

Una vez en el hospital, el humor de Nahuel se mantuvo. Se mostró a sí mismo luciendo su atuendo, asegurando que, como padrino, se veía "fachero". Dentro de la habitación, compartió un vistazo a su hermana utilizando una pelota de yoga para aliviar los dolores del parto.

La espera, sin embargo, no fue tan placentera para el entusiasta documentalista. "Estamos esperando hace como dos horas, esto de ser padrino ya no me está gustando mucho", bromeó, mientras "entrevistaba" a sus padres para capturar sus reacciones.

El punto culminante del video llegó con la tan esperada aparición del recién nacido. Con el bebé en brazos, Nahuel no pudo ocultar su emoción, afirmando con orgullo lo hermoso que era su ahijado. La secuencia final, cargada de ternura y alegría, ha resonado profundamente con los espectadores, quienes celebran la autenticidad y el cariño de este padrino viral.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play