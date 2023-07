¿Quién es Valeria Duque?, la modelo vinculada a Rauw Alejandro y su ruptura con Rosalía

Cargando...

Al inicio ninguno se había referido a la ruptura de manera directa, pero luego que se dio rienda suelta a todo tipo de especulaciones como una presunta infidelidad por parte del cointérprete de “Te felicito”, quien, además, se fue de vacaciones con Shakira poco antes de terminar su relación con la Rosalía.

“Sí, hace unos meses atrás, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, escribió en su cuenta de Instagram.

Pese a su descargo, todos buscan saber quién es la supuesta culpable del fin de su romance con Rosalía. Se trataría de la modelo Valeria Duque, cuyo nombre se volvió tendencia al ser señalada en un hilo de Twitter como la figura con la que el artista engañó a la “Motomami”.

¿QUIÉN ES VALERIA DUQUE?

Valeria Duque es una periodista, influencer y modelo colombiana famosa por su participación en Desafío 2018: Súper Humanos y sus videos “fit” sobre nutrición y rutinas de ejercicios.

Cargando...

Del mismo modo, la antioqueña, que es madre de un niño, suele presumir su trabado físico y sus viajes a diversos destinos como Roma, Tulum, Los Ángeles, Nueva York, entre otros.

En 2018, la modelo, que en aquel momento tenía 26 años, decidió probar suerte en televisión, uniéndose al elenco del programa de Caracol Televisión. Durante su paso, la modelo fue relacionada con James Rodríguez y con otro compañero de reality.

En el concurso, la modelo formó parte del equipo Antioqueños, hasta la semana 3, la última de su participación, cuando fue removida a los Cafeteros y, en la jornada 4 renunció a Playa Infierno.

SU NOMBRE FUE TENDENCIA CON LA DEA

El hilo de Twitter que la vinculó con Rauw Alejandro incluyó la mención a la agencia antinarcóticos norteamericana y una seria acusación, aunque esta fue pasada por alto debido a la posibilidad de que sea la causante de la separación del artista urbano.

Cargando...

“Lo que mucha gente no sabes es que a punta de modelaje no pagan todos los viajes, los carros, etc... También trabajan con la DEA. Y no precisamente cogiendo traqueticos (narcotraficantes)”, acusó el hilo de Twitter.

Cabe destacar que, en realidad, se trata de un juego de palabras, pues con “trabajan con la DEA” se refiere a que lo hacen con “la de abajo”, haciendo referencia a sus partes íntimas.

¿POR QUÉ ROSALÍA Y RAUW ALEJANDRO TEMRINARON?

De acuerdo con una exclusiva de People, los dos artistas de 30 años han terminado su noviazgo y, por ende, también su compromiso, causando una gran sorpresa entre todos sus fanáticos, quienes no pueden creer lo que está sucediendo, teniendo en cuenta que se habían posicionado como una de las relaciones más sólidas en el mundo de la música en los últimos años.

Valeria Duque tuvo un breve paso por televisión (Foto: valeriaduqueh / Instagram)

Sin embargo, esto ya se había estado manejando como rumores y habladurías en las plataformas sociales, ya que, desde hace un tiempo, tanto Rosalía como Rauw Alejandro, no estaban compartiendo imágenes o videos juntos, lo cual se había hecho una constante desde que oficializaron su noviazgo en septiembre de 2021.

(Con información de El Comercio)