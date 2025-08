¡Se dieron el sí! Dayana Molina y Gustavo Gil se casaron en una emotiva ceremonia

La presentadora de Red Uno, Dayana Molina y Gustavo Gil, presidente de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), se casaron este sábado 2 de agosto en una emotiva ceremonia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La ceremonia fue emotiva y la pareja de flamantes esposos se mostraron claramente emocionados y felices con su unión y el “sí para siempre”.

“Oficialmente casada, feliz y emocionada”, decía Dayana tras salir de la iglesia y rumbo a su recepción social.

La feliz pareja, compartió el momento más inolvidable de sus vidas junto a sus seres queridos, familiares y amigos.

“Muy felices de todo lo que ha sido el sacramento del matrimonio”, expresaba también Gustavo tomado de la mano de su flamante esposa.

Foto Red Uno

Tiempo atrás, la joven presentadora de Último Nivel compartió con todos, como conoció y se enamoro de su, ahora esposo, y este hecho tuvo lugar durante el carnaval del año 2022, cuando ella fue nombrada Reina del Carnaval cruceño y él presidía la ACCC.

"No fue amor a primera vista, sí me pareció un chico muy lindo y simpático. Luego, lo fui conociendo, vi la clase de persona que era, con mucha integridad, apasionado por su trabajo, eso me flechó. Es un buen complemento. Él es tranquilo. Me apoya, entiende todo el sentido mediático. Formalizamos en julio de 2022, van a ser tres años, antes ya hablamos de casarnos y formar una familia", contaba Dayana en el programa de Red Uno, ‘Dueños de La Tarde’.

Foto Red Uno

Ahora la flamante pareja de esposos inicia una vida llena de amor, ilusión y compañerismo.

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

