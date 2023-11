Recibida por el mismísimo Cristo Redentor: Taylor Swift causó furor en Brasil

Cargando...

Brasil

Los miles de fanáticos en Brasil, lograron que la imagen del Cristo Redentor en Río de Janeiro, recibiera a Taylor Swift con los brazos abiertos, hoy viernes, arranca "Eras Tour", seis fechas de concierto de la estrella del pop.

La gigante imagen del Cristo se había apagado por unos instantes, mientras los fans se reunían en la cima de la montaña del Corcovado, y se volvió a iluminar con una proyección de luz que representaba la camiseta "Junior Jewels" de Swift, que aparece en el video de la canción "You Belong With Me".

La camiseta brindaba un mensaje para recibir a la artista: "Bienvenida a Brasil", estaba escrito en inglés, con los nombres de los 27 estados del país.

Este evento fue posible gracias a los pedidos de los fans en redes sociales para dar una calurosa bienvenida, y es que debieron aportar dinero para lograr su objetivo.

El rector católico responsable por la estatua, Omar Raposo, del santuario del Cristo Redentor, respondió con un desafío en Instagram: recaudar 300.000 reales (USD 60.000) para obras de caridad a cambio de organizar un mensaje de bienvenida.

La respuesta fue inmensa, y el sitio web para la recaudación de fondos llegó a colapsar en menos de 24 horas, por lo que la campaña tuvo que extenderse.

La campaña recaudó más de 180.000 reales ($us 37.000), que se utilizarán para repartir cestas de alimentos con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, el 19 de noviembre.