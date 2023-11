Él es “Evo”, el niño que abrazó y recibió el sombrero de Taylor Swift

Argentina

La artista estadounidense cumplió con su gira programada en Sudamérica, agenda en la cual visitó Argentina durante tres días de concierto, y en la segunda noche, un niño fue el afortunado en llevarse el codiciado sombrero de su canción “22”.

El emocionante momento fue para el niño proveniente de Ayacucho una región de Buenos Aires, el pequeño de nombre “Evo”, fue elegido entre toda la multitud da fanáticos de la artista.

VIDEO.

Evo pudo abrazar a la cantante y la escuchó cantar muy cerca, las imágenes de ese instante fueron compartidas en redes sociales, los usuarios acompañaron la emoción del niño.

El nombre del niño pudo conocerse gracias a que una maestra del menor logró ver la publicación de uno de los fanáticos de Taylor, y no dudó en pedirle que le pudiera enviar el video de lo ocurrido.

“El niño se llama Evo, ay por favor si vos lo grabaste me encantaría que me lo pudieras pasar. Vos no te das una idea de lo feliz que podés hacerlo. Es de Ayacucho, provincia de Buenos Aires", dice la publicación.