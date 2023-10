Renunció a su trabajo porque no le dieron permiso para ir a ver a Boca Juniors

Mundo

El fanatismo por el fútbol no tiene límite, y eso lo demostró una joven hincha del equipo argentino Boca Juniors.

La joven fue entrevistada pocos minutos antes del encuentro por la Copa Libertadores entre Palmeiras y Boca Juniors, el video se hizo viral cuando ella confesó que viajó hasta Brasil y perdió un día de trabajo.

La fanática aseguró que tuvo que renunciar a su fuente de empleo para poder realizar el viaje a Brasil por que no le quisieron dar permiso por varios días.

“Sí, renuncié. No me daban los dos días que necesitaba para venir y por Boca uno hace cualquier cosa, hay que estar. Renuncié el día de mi cumpleaños, no me lo podía perder”, dijo la joven.