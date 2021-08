Reo coincidió con el violador de su hermana en la misma celda y lo mató

Cargando...

EE.UU.

Shane Goldsby fue condenado a 25 años de prisión por asesinar a su compañero de celda por haber resultado ser quien años atrás había violado a su hermana, y con quien jamás pudieron dar las autoridades hasta hace poco.

Este hecho ocurrió cuando pusieron a Shane en la misma celda con Robert Munger, un hombre de 70 años, condenado por violación, abuso infantil y posesión de pornografía con menores, y entre sus víctimas resultó estar la hermana menor de Goldsby, de lo que se enteró por la misma boca de pedófilo.

El joven intentó contenerse, pero no pudo, peor aún cuando Munger empezó a describirle sus violaciones detalladamente, sin remordimiento ni pesar. lo que llevó a Shane a golpearlo brutalmente, lo que provocó la muerte del violador tres días más tarde.

"Estaba alcanzando este punto porque Munger insistía en que quería darme detalles sobre lo que había pasado, qué había hecho, sobre las fotos y los videos de él haciendo esas cosas. Se estaba acumulando", confesó Shane, señalando, además, que su petición de cambiar de celda fue ignorada.

Sin embargo, las autoridades penitenciarias negaron haber tenido conocimiento de la relación entre ambos reclusos.

"Me avergüenzo de mis acciones, me pusieron en una situación que no desearía a nadie", dijo Shane, que cumplirá una pena de 298 meses o casi 25 años en cárcel, pero lo hizo por amor a su hermana y porque después de que fue violada la familia vivió meses de tormento y decepción por la tardanza de la justicia en encontrar al culpable.

Shane Goldsby entró en prisión acusado originalmente de robar un coche patrulla y herir a un policía tras chocar contra su vehículo en una larga persecución, y al hablar con él, insinuó que pudo haber sido un mal chico, problemático, pero no un asesino, solo que ante lo que tenía enfrente solo se le cruzó por la mente hacer justicia por su hermana de lo que no se arrepiente.