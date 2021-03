Residentes de Rusia avistan un oso polar a 1.000 kilómetros lejos de su hábitat.

Rusia

Los residentes de la República de Sajá en Rusia encontraron este lunes un oso polar cerca de la localidad Stolby, a unos 1.000 kilómetros de su hábitat usual, el oso polar fue grabado mientras corría en la oscuridad delante de un coche en una carretera local.

"No sospechaba en absoluto que me fuera a encontrar con un oso polar. No me acerqué a él, filmé el video desde lejos porque lo consideré peligroso. No esperaba que mi grabación se difundiera así en las redes sociales", afirmo el autor de las imágenes.