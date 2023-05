Reto cumplido: el atleta brasileño Pepe Fiamoncini cruzó el Salar de Uyuni trotando

Uyuni, Bolivia

La tarde de este jueves, el atleta brasileño Pepe Fiamoncini cumplió el reto que se propuso: cruzó el Salar de Uyuni trotando. El recorrido de 170 kilómetros en el mayor desierto de sal del mundo le tomó 33 horas y se convierte en el primer atleta en lograr esta hazaña.

Fiamoncini, de 32 años, partió desde la ciudad de Llica ayer, miércoles, y trotó hasta Uyuni, donde hoy fue recibido con aplausos de la población. Su primera reacción al llegar fue un grito de satisfacción.

"Es un mix de emociones. Desde el comienzo tenía mucha confianza en mí, en mi equipo. A las 2 de la mañana, en medio del Salar estaba exhausto. Por un momento, pensé en abandonar, tenía hipotermia. Me puse todos los abrigos y lloré. Pero yo no estoy acostumbrado a desistir. No hay excusa para parar un sueño. Estoy celebrando la vida. Crean en sus sueños", agregó.