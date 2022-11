Revelan detalles de las últimas horas de Jason David Frank, el “Power Ranger” verde

Cargando...

EE.UU.

La muerte de Jason David Frank, estrella de los Power Rangers, conmovió al mundo, el actor fue encontrado el pasado sábado en un hotel de Texas. En los últimos distintos medios de prensa dieron a conocer detalles de las horas previas al triste desenlace. De acuerdo al sitio TMZ, la Policía encontró el cuerpo sin vida del actor en el baño de su habitación, luego de una discusión con su esposa.

Frank de 49 años se habría ahorcado en el baño de la habitación, el motivo sería que su esposa Tammie Frank le había solicitado el divorcio meses atrás y ese sábado se habían registrado en habitaciones separadas.

Si bien no compartían cuarto, en algún momento la pareja tuvo una discusión en la habitación de Tammie. El personal del hotel tuvo que interceder. Luego tuvieron otra pelea y Jason dejó a Tammie fuera de su habitación.

Preocupada por su esposo llamó a la policía. Como no pudieron ponerse en contacto con Jason, pidieron ayuda a la gerencia del hotel y allí descubrieron sin vida al actor. Se habría suicidado.

Su representante Justine Hunt había informado el fallecimiento el domingo. No había especificado especificó la causa ni la fecha del deceso pero había pedido “privacidad para sus familiares y amigos».

Jason David Frank fue luchador de MMA y entrenador profesional, como experto en artes marciales como taekwondo, judo o jiu-jitsu.

“Respeten la privacidad de su familia y amigos durante este horrible momento en el que aceptamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso. Amaba mucho a su familia, amigos y fanáticos. Realmente lo extrañaremos”, expuso Justine Hunt, su representante.

“Muy triste de escuchar del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en ‘Power Rangers’. Tuve el placer de ser su mánager para las peleas donde compitió. Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo”, había expresado Brian Butler-Au en redes sociales.

El último trabajo de Frank

Su último filme fue Legend of the White Dragon, que se encuentra en posproducción. Se trata de una película que reunió a varios actores que formaron parte de las primeras temporadas de Power Rangers, pero no es oficialmente parte de la famosa franquicia.

“Es una película, no es un fan film. Vamos a apuntar a un público mayor. ¿Está tu hijo listo para un éxito de taquilla? Hay mucha expectativa. Y cumpliremos”, expuso sobre su último y esperado trabajo.