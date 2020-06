Robert Weide irritado, ruega que dejen de tatuarse su nombre

EE.UU.

'Dirigido por Robert B. Weide', es una frase que se emplea en memes para expresar situaciones incómodas, de fracaso o frustración y que durante esta pandemia mundial de Covid-19 se ha vuelto muy popular.

Esa alusión a los créditos de la serie de televisión estadounidense 'Curb Your Enthusiasm', conocida en España como 'Larry David', resume el sinfín de experiencias que tuvieron millones de personas durante la primera mitad de este año.

Algunos se identificaron tanto con esas palabras que se las llegaron a tatuar en sus cuerpos, como muestra un tuit que compartió el propio Robert B. Weide, productor ejecutivo en varias temporadas de ese programa televisivo.

"No, no, no. Por el amor de Dios. Paren", escribió el cineasta junto a la foto de uno de esos tatuajes con su nombre.