Cargando...

Mundo

Cuando creía que había encontrado al hombre ideal en su segundo matrimonio, la usuaria de redes sociales Sam Florari descubrió que no era así, pues encontró algo que la dejó atónita. Su marido la evaluaba como esposa y como mujer en un archivo de Excel que estaba escondido en su computadora.

A través de un video de TikTok, Sam contó la peculiar anécdota y reveló que su último esposo, con quien actualmente ya no está casada, hizo unas tablas para evaluarla no sólo a ella, sino también a su ex pareja, reporta milenio.com.

Según el relato, un día ella necesitaba usar una computadora y no tenía, por lo que le pidió prestada la laptop al hombre en cuestión, a lo cual accedió sin problema.

Cargando...

Luego de resolver su emergencia, Sam guardó su archivo en la carpeta de Documentos, pero al revisarlo, se dio cuenta de que había un archivo de Excel con su nombre, y junta este, había uno con el nombre de otra mujer.

Al abrirla se llevó con una gran sorpresa, pues se encontró con su nombre completo como título, y en el cuerpo de la hoja de cálculo había ítems como "cocinando, lavando, planchando, temerosa de Dios, en la cama, haciendo esto, haciendo lo otro; como madre... Ay no sé, eran como unos 20 rubros", relata.

Además, había tres columnas en donde las calificaciones eran "mala, regular y buena", además de que por cada una de ellas le adjudicaba una calificación numérica.

"Según la calificación que me daba, se pintaba de amarillo, verde o rojo", recuerda. "Al final de todas las calificaciones, salía un promedio mío como esposa y como mujer", agrega.

Asegura que descubrir esto se le hizo algo muy "friki". Pero la historia no terminó ahí, pues abrió el archivo con el nombre de la otra mujer, la cual era su ex novia e igualmente estaba evaluada.

"Por lo menos yo salía mejor rankeada que ella", dice entre risas. "Me saqué como un ocho, por ahí andaba", admite.

Ante esto, decidió afrontarlo y comenzó pidiéndole una disculpa por violar su privacidad; sin embargo, quería comentarle sobre el peculiar documento con el que se encontró, lo cual calificó como "jalado de los pelos".

Cargando...

"Al tipo se le caían los calzones de la vergüenza, no sabía ni qué decirme", recuerda y dice que él le explicó que de ese modo podía "poner en frío todos los pensamientos".

Con un tono entre humor e indignación, revela "¿quién chin*** rankea a su mujer así en un Excel, ah no. Salí bien mal parada en la cama", recuerda.

En los comentarios, algunos usuarios le encontraron parecido a la situación con algo que haría Ross en Friends. Asimismo, reveló que se trataba de un ingeniero.

Vea el video: