Le prometieron dinero por dar likes a un video de TikTok y perdió 24 mil bolivianos

Cochabamba, Bolivia

Una persona perdió más de 20 mil bolivianos por una estafa a través de WhatsApp, Telegram y TikTok. Utilizando redes sociales, le prometieron a un hombre ganancia de dinero solo por dar likes a videos.

La víctima, inicialmente, depositó 800 bolivianos y le devolvieron 1.000. Luego, quiso ganar más dinero y depositó, en la misma cuenta bancaria, Bs 24 mil. Sin embargo, perdió todo su dinero.

Todo comenzó cuando recibió mensajes en su celular, que le proponían una inversión.

"Un ciudadano recibe mensajes a través del WhatsApp, que le ofertan una inversión para tener ganancias por comisión. En primera instancia, le agregan a un grupo de Telegram, donde le indican que debe observar TikToks y dar like a estos vídeos y, por cada like que va a realizar, le iban a otorgar la suma de tres bolivianos. Esta persona al observar que tiene ganancias fáciles y rápidas realiza el depósito de 800 bolivianos y recibe una comisión de mil bolivianos", informó My. Dorian Angulo, de la División de Delitos Económicos Financieros de la Felcc.