Alquila, estafa y roba autos: Cuatro víctimas logran identificar al antisocial

Cochabamba, Bolivia

Este martes aprehendieron a dos personas acusadas por falsedad material, estarían vinculados al caso del hombre que se hace pasar por chofer, para robar y estafar a sus víctimas. Se trataría de cómplices que falsifican papeles para que el delincuente pueda vender los motorizados robados.

"Lo que nos está llamando la atención es la concomitancia que tienen con las casas de empeño. Una vez que no recogen el vehículo, están provocando la facción de documentos falsificados, para poder darle algo de legalidad a estos vehículos (...) Bajo estas circunstancias es que Hebert C. L. (23) y Evert A. G. O. (30), han sido aprehendido por falsedad material", remarcó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Cnl. Freddy Medinacelli.

Ambos aprehendidos trataban de vender un vehículo con documentos 'fraguados', el mismo fue dejado empeñado. El motorizado era buscado como desaparecido por la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove). Recordemos que hay un delincuente que se hace pasar por conductor, alquila autos para trabajar y los roba.

Al momento son cuatro las víctimas que reconocieron al delincuente que alquila, estafa y roba vehículos, presentaron denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Diprove y la Fiscalía, aguardan la ayuda de las autoridades.

La cuarta víctima del delincuente robó un trufi con el mismo modus operandi y luego estafó a un prestamista, robándole 65 mil bolivianos, dejando como garantía el minibús que tenía papeles falsos de garantía.

"A mi estafaron dejando un trufi con documentos falsos, pasando la medianoche apareció el dueño, indicando que quería recoger su vehículo a las buenas. El propietario indicó que su minibús fue robado por su chofer, yo no pude entregárselo, fuimos a la policía no logramos denunciar, llegamos hasta Diprove, incluso a la Laguna Alalay. Esto me pasó el pasado 27 de enero, yo necesito recuperar mi capital para continuar trabajando", contó el prestamista.

Este es el relato de las víctimas: