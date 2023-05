"Alquila autos y los roba": Víctima de robo encontró su auto gracias al GPS

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Apareció otra víctima del delincuente que alquila autos para trabajar y los roba, una mujer fue engañada con papeles falsos de una casa como garantía, la víctima indicó que en la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) no quisieron tomarle su denuncia.

"Nosotros le hemos dado a un chofer para que trabaje el auto, hemos ido a su domicilio, hemos verificado los papeles de la casa (...) Hemos firmado un documento privado, nos entregó folio real, su fotocopia de carnet, de licencia. Todo parecía estar bien, pero en realidad era falso, vi en las redes sociales que había un caso similar al mío", relató la víctima.

Desde Diprove indicaron que no se trataría de un robo, sino de abuso de confianza. "Este caso se tiene que aclarar, desde Diprove nos dicen que no es un robo, sino un abuso de confianza, y al final no se sabe donde ir", aseguró molesta.

Luego de haber sido estafada la víctima realizó una búsqueda intensa de su motorizado, y logró encontrarlo gracias al GPS, alquiló un dron y pudo constatar que el vehículo estaba dentro de una vivienda. "Luego de encontrarlo hemos llamado a Diprove pero no vienen, parece que la justicia está del otro lado (...) Yo soy víctima y ¿Cuanto voy a tener que pagar para recuperar mi auto?", contó.

El dueño de la vivienda donde estaba el vehículo robado, aseguró ser otra víctima del mismo ladrón, habría recibido el motorizado como garantía de un préstamo de dos mil dólares, el ladrón le dejó documentos del vehículo, el RUAT y una fotocopia del carnet de identidad que eran falsos.

"Fui estafado, vino a empeñar el auto, yo le di el valor mínimo que se puede dar, por el costo del auto. Un monto de dos mil dólares en efectivo (...) Me contactó directamente, realice la verificación en la página de Diprove y el taxi no estaba reportado como robado", declaró la tercera víctima.

Personal de Diprove llegó hasta el lugar para tomar declaraciones, y así poder dar con el paradero del delincuente que se encuentra prófugo.