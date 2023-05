"¡Se fue con mi dinero!": Quiso comprar auto “chuto” y fue estafado

Cochabamba, Bolivia

En la actualidad no es raro escuchar a las personas que se animan a comprar vehículos indocumentados o más conocidos como “chutos” y terminaron siendo víctimas de estafa, por parte de los presuntos vendedores.

Este es el caso de un hombre que llegó a Cochabamba, desde la localidad de Mairana, departamento de Santa Cruz. Con la intención de adquirir un motorizado en 6 mil bolivianos, entregó el dinero al supuesto vendedor y este desapareció.

“Allá a Mairana ha venido un hombre, con su vagoneta. Me dijo que un vehículo tenía el costo de 6 mil bolivianos, me aseguró que si conseguía el dinero podría tener mi auto. Teníamos que venir a Cochabamba con el efectivo. Llegué al departamento y le entregué 3 mil bolivianos, ahora ha desaparecido”, contó la víctima.

El supuesto vendedor le pidió a la víctima ir hasta la Unidad de Tránsito, para hacer algunos papeles, al ingresar a la institución, en un pequeño despiste se fue, dejando al presunto comprador confundido.

“Cuando estábamos saliendo él se ha perdido, con mi plata se ha ido. Llamo a su celular, pero no me contesta. No era mío ese dinero, yo necesito la plata para devolver lo que me he prestado”, lamentó.