Vehículo estaba en la ALP : "Me robaron el auto hace 3 años", contó el propietario

Bolivia

Un nuevo escándalo sale a luz pública, luego que un vehículo reportado como robado en Chile, se encontraba parqueado en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Náyar, denunció que el motorizado estaba en instalaciones del edificio, el vehículo con número de chasis KNAFZ411AD5016368 fue denunciado como robado en el país vecino.

Este jueves 12 de mayo mostraron, en uno de los garajes del nuevo edificio de la ALP, el vehículo marca KIA, modelo Cerato de color plomo. El motorizado fue entregado al Legislativo el 3 de junio de 2022, con una minuta.

"El robo de mi vehículo fue hace más o menos tres años y medio, lo denuncie a la Fiscalía, me lo robaron con una segunda copia de llave. Se lo llevaron de afuera de mi domicilio en Antofagasta, realicé la denuncia a las autoridades, por mucho tiempo lo busqué en Chile, fue imposible encontrarlo", explicó al QNMP el propietario del motorizado robado, Cristopher Montecino Cerezo.

Montecino indicó que es de conocimiento público que la mayoría de los vehículos robados pasan a Bolivia, "todos sabemos eso", aseguró. "Por el dato de un amigo, yo sabía que mi auto estaba en Bolivia. Pese a esto, para mí fue difícil encontrarlo, estuve viajando, pero me fue imposible hallarlo", relató.

"La primera semana que me lo robaron realice el viaje, porque un amigo me dijo que el vehículo había salido a su país, igual realice la búsqueda en Chile. Este jueves 11 de mayo, me llamaron e indicaron que mi auto estaba en Bolivia. El grupo de búsqueda de vehículos me llamó y dijeron que encontraron mi motorizado (...) Me lo robaron el año 2019, tengo la denuncia todo", indicó Cristopher.