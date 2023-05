Se hizo contratar como chofer con garantías falsas, entregó la renta de un día y escapó con el auto

Cochabamba, Bolivia

Un hombre denuncia que le estafaron y robaron su vehículo. La víctima alquiló su automóvil a un chofer para que trabaje como taxi, el sujeto le dio papeles falsos de una casa como garantía. Además, solo le entregó la renta de un día trabajado y después desapareció con el motorizado. El robo se registró el pasado jueves 4 mayo en la zona sur.

El denunciante contó que estaba buscando conductor para su vehículo. Entonces, el supuesto delincuente se contacto con él, le presentó toda la documentación que le pedía. Sin embargo, descubrió que todos los papeles eran falsificados, incluido la propiedad de un domicilio que no era suyo.

"Hemos sido víctimas de una estafa, de un robo. Yo le di el auto como cualquiera le da a un chofer y el chofer me dio garantías de todos los papeles que se requiere normalmente; licencia, carnet, certificado de antecedentes, incluso tenía el TIC. Lo peor es que ha falsificado los papeles de la casa donde habían alquilado, que ellos no vivían", contó el denunciante.

Cuando el dueño del automóvil se dio cuenta del engaño, fue a la casa que había presentado como garantía. No encontró el vehículo y, lo peor, la casa estaba vacía.

"Vengo el domingo porque ya no me contestó el sábado. Me contacto con el dueño de la casa, le muestro los papeles que me dio de garantía y el señor se da cuenta que todo es falso, todo, hasta el registro, el folio real, todo lo que me mostró", agregó la víctima.