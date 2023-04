"Cuentos del tío": Conozca las estafas más utilizadas por delincuentes en Cochabamba

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) hizo un recuento de los 'Cuentos del tío' más comunes en Cochabamba. Son ejecutados por uno o más delincuentes que estafan a una persona para robarle distintos montos de dinero, aprovechando la ambición de las víctimas.

El billete de lotería: Un supuesto ganador de la lotería pide ayuda para cobrar el premio. El estafador se hace pasar por una persona ignorante que tiene un billete de lotería e incluso un periódico en las manos, donde se lee que es el ganador del premio mayor, claro, es un periódico impreso por ellos mismos. Aborda a una víctima y le pide ayudar para cobrar porque no sabe cómo. Además, le pide una garantía monetaria para asegurar que esta persona no se irá con el premio. Sin embargo, es un billete falso y no hay premio.

Las pepitas de oro: Una persona humilde asegura que encontró pepitas de oro y oferta cambiarlas por dinero a muy bajo costo. Incluso tienen supuestos joyeros de cómplices que garantizan la autenticidad de las pepitas. Entonces, las víctimas pagan, pero se encuentran con piedras pintadas de dorado. Es una de las estafas más antiguas y conocidas, pero aún hay personas que caen.

Libras esterlinas: Utilizan moneda falsa extranjera, en este caso de Inglaterra, para cambiar por dinero en bolivianos. Los estafadores simulan ser personas humildes que no conocen de dinero, explican que llegó un familiar de Inglaterra y les entregó un fajo de libras esterlinas, pero no saben qué hacer y lo ofrecen cambiar a menor costo. Por ejemplo, dicen que el fajo vale 20 mil dólares y lo ofrecen a $us 1.000, pero son billetes inservibles.

Venta de celulares: Los estafadores ofrecen un celular de última generación a bajo precio, incluso los prueban delante de las víctimas, pero distraen al comprador y cambian el objeto, para entregar celulares descompuestos o simples carcasas e incluso maquetas.

Los boteros: Dejan una bolsa de dinero falso a la vista de las víctimas, simulando que se les cayó o directamente la botan en la calle. Embaucan a la persona que encuentra la bolsa y le piden su dinero a cambio de todo lo que fue encontrado.

Timberos: Utilizan juegos de azar para engañar a las personas, con avioncitos, tapitas o juegos en ferias. Dejan que la víctima gane o tienen cómplices que aseguran que ganaron mucho dinero para generar su confianza y luego quitarle su dinero.

