Cochabamba, Bolivia

Una nueva forma de estafa se ha descubierto en Cochabamba. Una comerciante denunció que le estafaron 8 mil bolivianos con la compra de miel y jalea real falsificados, que ahora no puede vender y el distribuidor de miel desapareció.

Hace un mes, un supuesto vendedor de miel se contactó con la víctima y le dejó este producto para que lo pueda comercializar en su tienda.

"Me he comprado miel para poder vender. Para hacer la prueba, le dije que me deje unos cinco (frascos). Vendí a mis clientes, les gustó", contó la afectada.

Entre sus clientes, apareció un presunto médico que compró el producto y retornó días después asegurándole que estaba interesado en comprar miel al por mayor.

"Si esta miel es purita, te voy a comprar harto, yo consumo, hago medicina", le aseguró el hombre a la víctima.

Entonces, la comerciante se comunicó con el vendedor, que le aseguró que tenía bastante jalea real y le daría a 300 bolivianos el kilo. Entonces, ella le ofreció este producto al supuesto doctor, que aseguró que le podría pagar hasta Bs 450.

"Le dije al doctor que había 32 kg y aceptó porque necesitaba urgente. Aseguró que iba a venir ese domingo", detalló.

Sin embargo, la comerciante no contaba con todo el dinero para pagarle al distribuidor de miel y le pidió un adelanto al médico naturista. Entonces, reunió 8.000 bolivianos para comprar la jalea, quedando un saldo de Bs 1.600 para pagarlo días después, recibiendo varios bidones con la supuesta jalea real.

"Una señorita bien bonita ha venido de parte del doctor y me mandó 500 (bolivianos), entonces agarré el dinero", agregó.

Sin embargo, el distribuidor de miel no volvió para cobrar el saldo y el médico tampoco apareció más.

"Llamé al doctor y ya estaba apagado su teléfono, del vendedor también. Nunca vino a recoger el saldo. Me duele, pero ni modo, qué puedo hacer, ya no puedo hacer más nada. He confiado, apenas pude reunir el dinero", reveló entre lágrimas.

La comerciante está angustiada, no tiene dinero y ahora solo desea que esta experiencia no se repita con otras personas.

"Esta gente va a la persona que más necesita y nos hace esta maldad. No me gustaría que hagan a otros, que los capturen", complementó.

Sin embargo, la víctima no pudo sentar la denuncia formal en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) porque le dijeron que ese tipo de casos no existen, además le pidieron pruebas de laboratorio y un abogado que requieren bastante gasto, lo que ella no puede costear.

Un apicultor consultado por este medio constató que se trata de jalea y miel falsificados.

"Esto es leche condensada con algo de miel, por el color y sabor característicos de la leche condensada, definitivamente este producto no corresponde. La jalea real tiene un color y olor muy característico y propio", afirmó el apicultor Greby Caillavy.

Además, explicó que 1 kilo de jalea real vale entre 400 y 500 dólares, no 300 bolivianos.

"La miel es adulterada. Es un producto agregado con algo. Básicamente le están vendiendo jarabe de maíz de alta fructosa con sabor a miel", agregó.