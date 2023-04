Víctima de los estafadores colombianos reveló que le robaron 50 mil dólares

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Una de las víctimas de los delincuentes colombianos que ofrecían prestar gran cantidad de dinero con garantías mínimas, develó que estas personas intentaron estafarle diciéndole que le iban a prestar $us 2 millones, pero finalmente le robaron 50 mil dólares hace un año.

La banda fue desarticulada este miércoles, cuando fueron aprehendidos tres colombianos y dos bolivianos acusados de estafa. Hay, por lo menos, cuatro denuncias hasta el momento.

Contó que lo amenazaron con armas y lo intimidaron para que no denuncie el atraco. Por eso, la víctima cree que existen más involucrados en este delito, habló de presuntos abogados y policías.

La víctima contó que dos personas, que aseguraron ser policía y abogado, se contactaron con él y le ofrecieron 2 millones de dólares de préstamo con un interés anual del 10%. Además, el supuesto uniformado le ofreció protección.

"Primero me hicieron llamadas de Santa Cruz, un abogado y un policía. Me dijeron que yo tenía que dar una garantía para que me entreguen un capital, que iba a ser el mismo momento, todo en efectivo. Un amigo le pasó el dato a este abogado, que me contactó, tuvimos dos reuniones, al parecer estaba todo claro. Me ofrecieron un interés anual del 10% y solo entregando la cuota inicial, entonces a mi me pareció interesante", detalló.

Sin embargo, observó que podría tratarse de una estafa y quiso dar un paso atrás, pero seis hombres aparecieron en su trabajo y se llevaron 50 mil dólares, dejándolo con una caja fuerte llena de dólares falsos y papel.

"Me ofrecieron como dos millones de dólares y el momento que trajeron era una caja llena de papeles. Dijo que iba a tener resguardo y nunca hubo tal. Entraron como cinco o seis personas, todo se distorsionó, no eran amables, todo fue en base a amenazas y estaban armados. Ese momento se llevaron toda la plata, alrededor de 50 mil dólares. Lo dejaron la caja, no dejaban que la abra. La abrí a los días y era todo falso", agregó.

Incluso, le dijeron que viaje hasta Paraguay, pero él no accedió.

"Me han pedido que vaya a Paraguay y a no sé dónde. Al final no accedí a eso porque el contacto directo no era conmigo", explicó.

Ahora, lo único que quiere la víctima es recuperar su dinero, pero dijo que está amenazado.

"Me han amenazado, extorsionado todo el tiempo, me dijeron que cuide a mi familia y todo eso. Quisiera recuperar el dinero, por lo menos una parte, es dinero bien ganado, nadie te regala nada", complementó.