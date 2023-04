Denuncian por estafa múltiple a sujeto que se hacía pasar por funcionario para ofrecer trabajo y licitaciones en la alcaldía

Cochabamba, Bolivia

Este viernes, un sujeto que estaba aprehendido por no pagar asistencia familiar fue también denunciado por estafa múltiple.

El sujeto, identificado como Juan Pablo Pérez Murguía, se hacía pasar por funcionario público de la alcaldía para ofrecer licitaciones y puestos de trabajo que aseguraba serían para las víctimas a cambio de dinero.

"Muestra mensajes, fotos, videos e incluso llamadas con el concejal Walter Flores, de quien supuestamente es su mano derecha , y también con el alcalde Manfred Reyes Villa o el de Medio Ambiente. Dijo que invierta para licitaciones en la alcaldía, que la voy a ganar junto a cierto monto mensual. De esa manera, logró sacarme desde agosto más de 30 mil bolivianos", develó uno de los denunciantes, que comentó que no firmó ningún documento por el dinero.

Otra de las víctimas contó que igualmente le ofreció licitaciones asegurando que su empresa se las iba a adjudicar. Sin embargo, cada vez que se presentaba, perdía, principalmente lo invertido en boletas de garantía. "Fue 10 mil dólares. Estamos desde el año pasado con este proceso", agregó.

Se conoce que hay varias víctimas, con montos entre 5 mil y 20 mil dólares, en el Cercado, Sacaba y Tiquipaya. Piden que se les devuelva el dinero.

Otra de las víctimas llegó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para realizar una denuncia formal, tras haber sido estafado con 10 mil dólares.

"Ofrecía licitaciones a gente humilde que no tiene dinero, que tiene como ingreso un negocio, aprovechaba su inocencia. Los captaba expresando que tenía contactos y trabajaba en la alcaldía. Les aseguraba que estas licitaciones iban a salir con velocidad y que se iban a beneficiar todos. Hay grabaciones", explicó el abogado del denunciante.

Piden a otras víctimas de estafa que se sumen a la denuncia.

"Nos pedía la plata, nos decía que estaba segura la licitación, entraba al Sicoes y mostraba. Nos hacía presentar la documentación y todo, pero al final no salía nada. Desaparecía, no contestaba, daba vueltas", detalló otra víctima.

Una señora develó que le entregó todos sus ahorros y ahora no tiene ni para comer. Señaló que el padre del acusado (un extrabajador de la alcaldía) también está involucrado y un funcionario que trabajaría en la Intendencia.

Desde la alcaldía, aseguraron que Pérez no forma parte del municipio y no hay ningún vínculo con esta persona.

"Este sujeto no es funcionario, no tiene ninguna relación con el municipio, ni obrero patronal, no figura como eventual, tampoco como persona de contrato ni en el GAMC o en las empresas descentralizadas", aseguró el director de comunicación de la alcaldía, Wilson Espinoza.