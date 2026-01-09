Con música y danza, la comunidad de Terebinto realizó la invitación oficial a la Feria del Achachairú, que se llevará a cabo este domingo 11 de enero. Al ritmo del violín, los tambores y el ballet, los comunarios invitaron a la población a ser parte de esta actividad.

FOTO: RED UNO

La comunidad Terebinto, es conocida por la producción del achachairú, ¡la fruta estrella de Porongo! como afirman algunos comunarios. El subalcalde Adalid Coimbra Roda, destacó la importancia de esta feria e hizo la invitación a las familias a asistir y compartir un día diferente en familia o como los amigos.

En la feria, los visitantes podrán encontrar varios productos derivados del achachairú, como mermeladas, refrescos y dulces. Una de las novedades de este año es el pan relleno con mermelada de achachairú.

Para quienes deseen asistir, se informó que habrá trufis disponibles desde el tercer anillo interno, calle Jorori, con destino directo a la comunidad.





Mira la programación en Red Uno Play