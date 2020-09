Schwarzenegger quería comprar pipa que uno de sus fans talló por su cumpleaños

Cargando...

La redes sociales sin lugar a dudas han logrado que los famosos estén mucho más cerca de sus seguidores o fans, mucho más desde que empezó la pandemia. Pero lo más emocionante, es que algunos de éstos seguidores han tenido inclusive la suerte de conversar con sus ídolos.

Esta es la historia de un usuario de Reddit, quien por motivo del cumpleaños de Arnold Schwarzenegger, talló en madera una extraordinaria pipa que representa la cabeza de Terminator.

El hombre publicó la fotografía del regalo y enseguida recibió un comentario del mismo actor, que también es usuario de Reddit.

"Guau. Es fantástica. Es preciosa. ¿Podrías vendérmela?", escribió el famoso intérprete.

RadonLab, fans de Arnold y sus peliculas, contestó que para él sería un honor regalársela, a lo que el actor prometió enviarle una fotografía suya con la pipa, y por supuesto no lo defraudó.

"Me encanta. Eres muy talentoso y no sé cómo agradecértelo lo suficiente", escribió el protagonista de Terminator. El autor de la pipa quedó encantado con el gesto de Schwarzenegger y afirmó que no solo le alegró el día, sino tal vez toda su vida.