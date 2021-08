Se emborrachó en un bar, demandó a los dueños y ganó un juicio millonario

EEUU

Un hombre logró ganar una demanda iniciada a un bar. ¿La razón? Luego de alcoholizarse de manera desmedida, el hombre aseguró que la responsabilidad era del local de bebidas, razón por la que inició acciones legales. Ahora, logró ganar la demanda hecha por 5.5 millones de dólares. Según informan los medios locales, la sentencia provocó que otros habitués del bar inicien acciones con argumentos similares.

Todo comenzó el 21 de mayo de 2019 en Andrews, en el estado de Texas. Tras beber demasiado alcohol, Daniel Rawls se enfrentó con otro hombre que se encontraba en el bar La Fogata Mexican Grill y, como consecuencia, sufrió una herida en la cabeza que, según consta en su presentación legal, resultó “grave y debilitante”. Luego, el hombre se tropezó cuando caminaba en el estacionamiento, provocándose nuevas heridas.

Por esa razón, Rawls decidió iniciar acciones legales contra los dueños del bar. De acuerdo con la presentación legal, el hombre consideró responsables tanto a Lourdes Galindo, dueña del bar, como a uno de los barmans empleados en el local, dado que, a pesar de haberse dado cuenta de que el hombre estaba en estado de ebriedad, continuaron vendiéndole bebidas alcohólicas.En otra parte de su demanda, Rawls asegura que el lugar cometió una segunda negligencia: no solo no dejó de proporcionarle alcohol, sino que además no despejó el camino en el estacionamiento, para prevenir que ocurran accidentes como el que protagonizó él mismo.